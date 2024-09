„Vene pealetungi kiirenemise taga on Ukraina armee juhtimisvead.“ Kas ukrainlasi ähvardab Pokrovski all katastroof?

Vladimir Putin teatas 2. septembril Tõva koolilaste ees esinedes, et Vene armee pealetung kulgeb Donbassis tempos, mida „pole ammu nähtud“. Sõltumatud analüütikud märgivad, et Venemaa liigub tõepoolest Pokrovski poole, kuid täpsustavad, mis tempos ja millistest jõuduvahekordadest käib jutt: Vene ja Ukraina vägede suhe on seal 8:1 venelaste kasuks ning ühe kuuga on Vene armee edasi liikunud üheksa kilomeetrit. Üldse vallutas Vene armee Ukrainas augustis 2024 350 km2 – viimati oli Vene armee edasiliikumine nii kiire 2022. aasta suvel. Samas on Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teinud Pokrovski kohta vastuolulisi avaldusi. 29. augustil teatas ta, et Vene armee Pokrovskile pealetungimise tempo pole augusti vältel kiirenenud, ehkki reaalsuses on venelaste pealetung olnud kaks korda kiirem kui eelnenud kuudel. 2. septembri pressikonverentsil lisas Zelenskõi, et viimase kahe päeva jooksul pole Vene armee Pokrovski linna poole edasi tunginud, mis peab paika, sest venelased muutsid oma liikumissuunda, et tugevdada enne Pokrovski hõivamise alustamist oma lõunatiiba, ning proovivad võtta kotti nelja Ukraina armee brigaadi.