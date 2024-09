Valus õppetund: Uber sai hiigeltrahvi Euroopa taksojuhtide isikuandmete edastamise eest

„Madalmaade andmekaitseasutus alustas uurimist pärast seda, kui ligi 200 sõidukijuhti esitasid kaebuse ning kontroll tuvastaski rikkumise nii andmete säilitamisel kui ka edastamisel. Hiigeltrahv Uberile annab taas aimu, kui oluline on isikuandmete rahvusvahelisel edastamisel järgida GDPR-i reegleid,“ kommenteeris Ojaver. Hollandi andmekaitseasutuse sõnul on tegemist tõsise GDPR-i rikkumisega ning trahviotsust ei mõjutanud ka see, et rikkimine lõpetati.