PROOVISÕIT | Mercedes-Benz CLE Coupé: kaunis ja noobel, aga emotsioone hoiab malbelt vaos

Sotsiaalmeediamaailmas trendib hetkel väljend „very demure, very mindful“, mille eestikeelseks vasteks sobiks „hillitsetud ja malbe“. Teine moekas sõnapaar on „quiet luxury“ ehk vaikne luksus, mis tähistab tagasihoidlikku elegantsi ja kvaliteetset rafineeritust, vältides liigset esiletükkivust. Kui see kõik oleks auto, võiks see olla Mercedes-Benz CLE Coupé, kirjutab Accelerista.com.