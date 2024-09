Eesti merendussektori juhid: Ukraina vajab tänaseid lahendusi mitte homseid lubadusi

Venemaa agressioon on rängalt kahjustanud Ukraina merendust – süsteemsed rünnakud riigi ühe olulisima taristu vastu on eesmärgistatud ja pidevad. Eesti Kliimaministeeriumi ja Eesti Merendusklastri ühisel algatusel on sündinud ambitsioonikas projekt – UA Maritime Recovery Plan. Selle kahetasandilise plaani eesmärk on esiteks stabiliseerida ning parandada Ukraina mereline võimekus sõjaolukorras ning teiseks töötada välja konkreetne plaan ja taastepakett kogu valdkonna moderniseerimiseks ning EL-iga integreerimiseks sõjajärgsel perioodil.