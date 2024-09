Muski sotsiaalmeediaplatvorm X keelati Brasiilias. Platvormi rivaal napsas kasutajad endale

Bluesky teatas reede hilisõhtul, et platvormi aktiivsus on kõigi aegade kõrgeim - kahe eelneva päeva jooksul on liitunud 500 000 uut kasutajat. Samuti oli see eile Brasiilia tasuta iPhone’i rakenduste edetabelis esikohal, edestades Meta Threads’i teisel kohal.