TUNNE TEADLAST | Lõhna- ja maitseteadlane Kristel Vene: ahvatlevad toidud teevad täpselt sama, mida narkootikumid, kasiinod ja tubakas

Seoses Raw Edge’ga on põnevateks väljakutseteks uurida porgandimahla fermenteerimist. Sarnaselt veinile, mida on aastakümneid molekuli tasemel uuritud, on ka siin oluline sordi, pinnase ja bakteri mõju nii maitsele kui kvaliteedile. Fermenteeritud toidud ja joogid on tuntud oma probiootiliste omaduste poolest, mis aitavad parandada seedimist ja tugevdada immuunsüsteemi. Lisaks vähendavad nende toodete arendamine toidujäätmeid, kuna fermenteerimine pikendab naturaalselt toidu säilivusaega ja võimaldab kasutada kaubanduses mitte müüdavat toorainet, mis muidu läheks utiliseerimiseks.

Põhjustesse laskumata olen kindel, et lõhna- ja maitseteadus saab siinkohal appi tulla, uurides võimalikke looduslikke ja ohutuid lõhnaühendeid, et vähendada ebasoovitavaid komponente ja parandada tervislike toitude maitset, kus toidu kvaliteet tõuseb läbi tuttava maitse, mis ei ole saavutatud sõltuvust tekitavate komponentide ja täiteainetega.

Toidutööstus on tegelenud reformuleerimisega järjepidevalt ning toiduteadlased on aidanud arendada uusi ja paremaid tehnoloogiaid ja koostisosi. Näiteks on suhkrurikaste toodete suhkrusisalduse vähendamisel üheks levinumaks meetodiks suhkru asendamine magusainetega. Paraku on nii toitumisteadlased kui ka arstid ühel meelel, et suhkruasendajad on olnud kasutusel aastakümneid, kuid me ei ole näinud tervisenäitajate paranemist ega oodatud kaalulangust.

Milline on praegu käsil olev uurimisprobleem ja miks sellega tegelemine oluline on?

Mis on teie teadusvaldkonnas seni suurimat ühiskondlikku mõju avaldanud saavutus?

Lõhna-maitseteadus on olnud väga edukas, muutes toitude maitset ja tekstuuri selliselt, et teha toidud võimalikult maitsvaks ja vastupandamatuks. Me teame täpselt, millises vahekorras suhkru ja rasva kombinatsioon on kõige ahvatlevam. Teame, kuidas saavutada kõige krõmpsuvam või vastupidi, suus-sulavam tekstuur või kuidas panna sõltuvust tekitavalt maitsema absoluutselt maitsetu tärklisemass.

Kindlasti on lõhna- ja maitseteadlased läbi toidu mõjutanud inimeste toiduvalikuid. Iseasi, kas see on olnud mõju heas suunas. Meil on ürgne, loomuomane tõmme toidu suunas, sest toit on meile energiaallikas. Kuidas aga juhtub nii, et me ühtäkki justkui ei saa küllalt ja nii saabki ühest krõpsust terve pakk? See maitse, mis meid justkui endasse haarab, on saavutatud kõrge soola, suhkru ja rasva sisaldusega. Neid kooslusi me looduses ei kohta.

Naturaalseid toite süües on tasakaal seedesüsteemi ja tasusüsteemi hormoonide vahel ning kehal on suhteliselt lihtne aru saada, millal vajalikud toitained on kätte saadud ja pole rohkem vaja süüa.

Ahvatlevate, küllusliku maitsega toitude puhul on dopamiini ja serotoniini vallandumine suurem ning see võib üle sõita seedehormoonide signaalidest. Samuti seostab meie aju need toidud suurema mõnutundega. Seetõttu on tervislikel toitudel väga raske konkureerida maitse ja tekstuuri tõttu ultra töödeldud toitudega, mis on sõltuvust tekitavaks disainitud. Täna on lõhna-maitseteadlaste ülesanne ja kohustus võtta kõik teadmised appi ning muuta tervislikud toidud sama maitsvaks. Ma usun, et see on võimalik ning selles on tulevik. Inimesed muutuvad üha terviseteadlikumaks ning olenemata hinnatundlikkusest valivamaks kvaliteetse toidu osas. Samas ei soovi ükski tootja klienti kaotada ning tarbija ei taha loobuda heast maitsest.

Mille üle Eestis või maailmas toimuvaga seoses täna kõige enam südant valutate?