Esmakordne juhtum: Vene teadlased paljastasid, et SpaceX rakett tekitas atmosfääri augu

Vene teadlaste uus uuring väidab, et SpaceXi Starshipi raketi ootamatu plahvatus 2023. aasta novembris toimunud katselennu ajal rebis ülemises atmosfääris ionosfääri augu. See on esimene kord, kui seda tüüpi auk on tekkinud inimese põhjustatud plahvatuse tagajärjel.