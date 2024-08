Vestlus sai alguse anonüümsest suhtlusportaalist nimega Blind, mis on mõeldud tehnoloogiavaldkonna töötajatele. Üks endine Google’i töötaja küsis Nvidia töötajatelt: „Kui rikkad te olete?“. Üks Nvidia töötaja vastas, et tema rahaline väärtus on umbes kolm miljonit, kuid see oleneb väga ametikohast, kirjutas Fortune.