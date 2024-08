PROOVISÕIT | Euroopa aasta autoks valitud elektriauto Renault Scenic on Eestis

Esimene küsimus: mida tähendab sõna „Scenic“. Kõla põhjal pole kahtlust, et jutt käib eriti heast vaatest või tegevuskohast. Renault ise on oma kunagise 1996. aasta esmamudeli puhul öelnud, et see on lühend väljendist „Safety Concept Embodied in a New Innovative Car“ - ehk et sõna olevat justkui lühend ja jutt käib innovatiivsusest ja turvalisusest.

Asjaolu, miks see auto eelkõige tähelepanuväärne on, peitub selles, et seda autot ei tasu esmalt mitte ainult vaadata vaid ka kuulata. Auto helisignatuurid on nimelt kirjutanud tuntud Prantsuse helilooja Jean-Michel Jarre. Jutt käib kahte tüüpi helidest.

Nii tervitab tema muusika juhti esmalt juba autosse sisenedes. Edaspidi on aga näiteks võimalik auto helisid kuulda väljasolijail, kui rakendub VSP-d (Vehicle Sounds for Pedestrians) – need hoiatavad inimesi, et auto läheneb, kui see liigub kiirusega alla 30 km/h. Helimaailma loomiseks töödeldi autole sobivaks näiteks pala „Crystal Garden“ - lugu artisti viimaselt albumilt Oxymore. Lisaks töötati koos heliloojaga välja viis kuulamisrežiimi, et optimeerida heli esitamist vastavalt kuulatavale allikale.

Esimene auto uue vedelkristallkatusega

Seejärel suudab muljet avaldada täiesti uut tüüpi Saint-Gobaini valmistatud panoraamkatus, mis võeti automaailmas esimest korda kasutusel just Scenicu puhul (hiljem ka näiteks Renault Rafalel ja mõnel konkureerival automargil).

Kõrgema varustustasemega variantidel (Iconic) olev katus on valmistatud vedelkristall-tehnoloogiaga (PDLC-de ehk polümeeride dispergeeritud vedelkristallide) ja Renault on sellele andnud nime Solarbay. Selle valguse läbilaset saab muuta nii häälkäskluste abil kui spetsiaalset nuppu edasi-tagasi vajutades. Ehk et tavapärase katuseluugi edasi-tagasi liigutamise asemel liigutatakse hoopis klaasi eri segmentide hämarust ja tumendatust. Auto roolis olles näeb see välja nii (see video on mul tehtud mõne kuu eest soojal maal):

