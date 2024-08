Võimatu missioon: Hollywoodi asutused püüavad taas piraatlusega võidelda. Ühed suurimad saidid on maha võetud

Kui aastaid tagasi Netflix turule ilmus, oli seal lai valik saateid. See sai kiiresti üheks populaarsemaks voogedastusplatvormiks. Kuid aastatega on ilmunud suuri konkurente nagu Disney Plus, millega tuleb siis omandiõigusi jagada.

Ilmselgetel põhjustel, näiteks saamata jäänud tulu tõttu, ei ole stuudiod kunagi olnud huvitatud ideest, et inimesed nende intellektuaalomandit ilma selle eest maksmata tarbivad. Kuid piraatlus on siiski õitsenud muudel põhjustel kui see, et inimesed ei taha oma raha välja käia. Ilmselt teavad kõik, et piraatlus on vale ja illegaalne - näiteks hirmutas mind lapsepõlves enne filme ilmuv piraatlusevastane reklaam -, kuid piraatlussaitidel on suur väärtus. Nimelt kipuvad nad pakkuma palju suuremat valikut kui nende legaalne konkurent.

MPA tegevjuht ja ACE esimees Charles Rivkin kirjeldas Fmoviesi tegevuse lõpetamist kui hämmastavat võitu näitlejatele, meeskonnaliikmetele, stsenaristidele, režissööridele, stuudiotele ja loomingulisele kogukonnale kogu maailmas. MPA sisukaitsejuht Larissa Knapp lisas, et organisatsioonide arvates on see samm võimas hoiatav sõnum teistele, kes praegu sarnaseid piraatlussaite haldavad või mõtlevad nende käivitamisele mõtlevad.

Täna võttis ACE - koalitsioon, kuhu kuulub üle 50 suurema meelelahutusettevõtte ja tootmisstuudio, sealhulgas Amazon, Disney ja Warner Bros. - osalise tunnustuse populaarse piraatlussaidi Fmoviese sulgemise eest. ACE nimetas oma avalduses Fmoviest ja sellega seotud saite maailma suurimaks piraatide voogedastusoperatsiooniks. The Hollywood Reporteri andmetel on Hanoi (Vietnam) politsei vahistanud kaks kahtlusalust nende seotuse tõttu operatsiooniga.

Creative and Entertainment Alliance (ACE) on juba aastaid teinud koostööd Hollywoodi Motion Picture Associationiga (MPA), et võidelda digitaalse piraatluse vastu. Sel nädalal näib, et organisatsioonid astusid suure sammu oma eesmärgi saavutamise suunas.

See tekitab olukorra, kus enda lemmiksarjade vaatamiseks peab maksma kahele, kolmele, või veel enamale voogedastusplatvormile. Ja sealjuures on hinnad pidevas tõusus. Sisu jääb vähemaks, hinnad lähevad kallimaks. Olen isegi pidanud enda lemmiksaateid vaatama neljast kohast: Netflix, Disney Plus, Amazon Prime ja Go3 (et vaadata Hulu seriaale).

Teine probleem on see, et paljud saated on vaid teatud riikides saadavad. Seega kui muidu peaks olema sari Netflixis ja see on saadaval näiteks ainult Indias, ei saagi seda kuskilt vaadata. Siis ongi kaks võimalust: kas kasutada VPNi või sari piraatida.

Seega on paljud arusaadavalt meelelahutusvaldkonna peale üsna pahased. Stuudiod eemaldavad piraatlussaite, kuid samal ajal ei tee samme, et seaduslikku võimalust paremaks ja mugavamaks muuta.

Piraatlusega võitlemine on teadupärast väga keeruline, lausa võimatu missioon. Kui üks sait sulgetakse, avatakse järgmine. See on tavaline, et mingi platvorm kaob ja ilmub täpselt samasugusena, kuid uue domeeniga. Ühtlasi on ühe suurima piraatlussaidi mahavõtmine pea võimatu. Tegemist on Pirate Bayga, mis on Rootsi asutus ja seega ei allu Ameerika seadustele. 2004. aastal koostas Pirate Bay Dreamworksile legendaarse kirja:

„Nagu te ehk teate, ei ole Rootsi Ameerika Ühendriikide osariik. Rootsi on riik Põhja-Euroopas. Kui te pole nüüdseks aru saanud, siis USA seadused siin ei kehti. Teile teadmiseks - mingit Rootsi seadust ei ole rikutud. Palun võtke teadmiseks, et igasugune edasine kontakt meiega, olenemata meediumist, toob kaasa a) hagi esitamise ahistamise eest b) ametliku kaebuse esitamise teie õigusnõustaja advokatuurile, kergemeelsete juriidiliste ähvarduste saatmise eest. Meie ja meie advokaadid on arvamusel, et te olete idioodid [---]. Palun võtke ka teadmiseks, et teie e-kiri ja meie kiri avaldatakse täies mahus thepiratebay veebisaidil. Minge p***e.“

Rootsi ametnikud võtsid küll 2006. aastal saidi omanikud ette, kuid leht on siiani üleval, kuna otseselt see ebaseaduslik ei ole.