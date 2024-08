PÕHJALIK ÜLEVAADE | Telegrami juhi vahistamise taustal: millised suhtlusäpid on turvalised ja mida tuleks karta nagu tuld

Enamus praeguseid krüpteerimise meetodeid on turvalised ja ei ole nii kergesti „lahti muugitavad“, kuid tehnika areneb ja kvantarvutid koos sellega. See tähendab, et mingil hetkel jõutakse staadiumisse, kus kvantarvutid suudavad hetkel kasutusel olevad krüpteeringud „lahti muukida“. Kvantarvutite arenguga arenevad loomulikult ka krüpteerimise meetodid. Kui ma näiteks kuulaksin hetkel pealt krüpteeritud sõnumivahetust ning salvestaksin selle koopia enda serverisse, siis hetkel teadmata aastate pärast saaksin ma selle sõnumivahetuse dekrüpteerida ning näha sõnumite sisu.

Vaieldamatult lisab end-to-end krüpteering turvalisust ja väga suurel määral, kuid kas see tagab 100% et mitte keegi teine ei saa sõnumeid lugeda? Ei.

Siinkohal saab analoogiana tuua tavalise postiteenuse ja tavalise paberkirja. Oletame, et sa kirjutad kirja paberile, paned ümbrikusse ja annad kätte toimetamiseks postkontorile. Lihtsalt krüpteeritud sõnumivahetuse puhul postkontor võtab sinu kirja ümbrikust välja, paneb uute ümbrikusse ja toimetab saajale kohale (ning lubab, et nad seda kirja vahepeal ei loe). End-to-end krüpteeringu puhul paned sa ümbriku väiksesse seifi ning annad ümbriku asemel hoopis seifi postkontorisse – neil pole võimalik seda avada ning nad toimetavad saajale sinu seifi ilma avamata.

Kõik (või vähemalt kõik enam levinud) kiirsuhtlusrakenduste teenuse pakkujad lubavad krüpteeritud sõnumivahetust, kuid alati ei ole tegemist end-to-end krüpteeringuga ja sellisel juhul on teenuse pakkujal võimalus soovi/vajaduse korral sõnumid dekrüpteerida – nad küll lubavad, et nad ei tee seda, kuid sellisel juhul on küsimus, et kui palju sa mingit konkreetset kiirsuhtlusrakenduse teenuse pakkujat usaldad (et nad seda tõesti ei tee).

Kiirsuhtlusrakenduse teenuse pakkujad hoiavad oma serverites saadetud sõnumeid kas ajutiselt kätte toimetamise protsessi käigus või alaliselt ning samuti eksisteerib risk, et keegi kuulab pealt võrgu liiklust ja näeb saadetud sõnumeid. End-to-end krüpteeringu puhul on dekrüpteerimise võti ainult sõnumi saajal ning mitte keegi teine ei saa sõnumi sisu lugeda.

Peab olema kursis, kas ja kui kaua sinu sõnumid on kiirsuhtlusrakenduse teenuse pakkuja serveris ning kas ja kuidas nad kustutatakse. Samuti oluline ka see, millises riigis kiirsuhtlusrakenduse teenuse osutaja serverid paiknevad, sest nad alluvad ka vastava riigi seadusandlusele. Näiteks kui kiirsuhtlusrakenduse teenuse pakkuja serverid asuvad Hiinas, siis ükskõik, millist krüpteerimist kasutatakse on Hiina valitsusel juurdepääs sinu sõnumivahetusele.

Tegemist ei ole ainult kiirsuhtlusrakenduste olulise komponendiga, vaid kõikide IT lahenduste olulise komponendiga. Lisades autentimisele täiendava faktori on tõenäosus, et keegi võõras sinu kontoga mingisse lahendusse (näiteks sinu kiirsuhtlusrakendusse) sisse saab märksa väiksem. Krüpteeritud sõnumivahetusest ei ole kasu, kui konto sinu ei ole turvaline.

Kui sõnumivahetus on krüpteeritud ja sinu isiklik asi, millega kiirsuhtlusrakenduse teenuse pakkuja tavaliselt midagi ei tee (või vähemalt väidavad, et ei tee), siis kõik kiirsuhtlusrakenduse teenuse pakkujad koguvad sinu kohta täiendavat infot – näiteks üldine info sinu kohta, sinu seadmete info, sinu IP aadressid, sinu asukohad.

Kiirsuhtlusrakenduste pakkujad sellest tavaliselt avalikult ei räägi, kuid mitmed kiirsuhtlusrakenduste pakkujad on jätnud krüpteerimise lahendusse ka enda jaoks tagaukse. Küberturvalisuse maailmas on tagauks midagi, mis lubab süsteemi tavapärastest turvameetmetest mööda minna ja antud juhul sõnumeid dekrüpteerida ka nendel, kellele need sõnumid ei olnud mõeldud (kas siis teenuse pakkujal või kellelgi, kes selle tagaukse üles leiab). Seda põhjendatakse tihti vajadusega, et õiguskaitse organid saaksid vajadusel sõnumeid vaadata ning vajadusega saaks sõnumeid automaatselt skaneerida, et tuvastada igasugune illegaalne tegevus.

Järjest rohkem pakutakse niinimetatud „ise hävinevate“ sõnumite võimalust. See tähendab, et saab ise määrata, kui kaua sinu sõnumid alles on ja kui kiiresti nad hakkavad automaatselt kustuma.

5. Avatud lähtekood

Avatud lähtekood tähendab, et rakenduse lähtekood (algne kood) on avatud ja kõik soovijad saavad sellega tutvuda. Kiirsuhtlusrakenduste puhul tavaliselt kogu lähtekoodi avalikult kättesaadavaks ei tehta – tihti jäetakse just krüpteerimise ja dekrüpteerimise osad kinniseks ning neid ei avaldata.

Avatud lähtekood on ühest küljest hea, kuid teisest küljest toob endaga kaasa täiendavaid infoturbe ohte. Juhul, kui rakenduse kood on avalikult kättesaadav, siis saavad kõik otsida ja teavitada võimalikest turvavigadest (mis on väga positiivne), kuid see loob ka võimaluse, et keegi leiab turvavea ning ei teavita sellest, vaid hakkab seda ise ära kasutama (või müüb selle kellelegi maha). Kinnise lähtekoodi puhul seda ohtu ei ole, kuid kinnine lähtekood tähendab ka seda, et kogukond ei saa panustad rakenduse turvalisemaks muutmiseks.

6. Infoturbe sertifikaadid

Juhul, kui kiirsuhtlusrakendusel on mõni rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat (N: ISO/IEC 27001), siis see näitab, et keegi väline osapool on lahendust ja kiirsuhtlusrakendust pakkuvat ettevõtted auditeerinud ning nad on ka vastava auditi läbinud. Tihti tähendab see ka seda, et välised eksperdid peavad antud rakendust turvaliseks.

7. Õigusaktide järgimine

Eeskirjad, seadused ja määrused (N: GDPR) nõuavad, et andmeid käsitletakse kindlal viisil. Kiirsuhtlusrakenduse teenuse pakkuja lahendus peaks olemas kooskõlas meile kehtivate eeskirjade, seaduste ja määrustega.

8. Isikliku serveri võimalus

Mõned kiirsuhtlusrakendused pakuvad võimalust ise paigaldada server, mis tegeleb sõnumite vahetamisega. Sellisel juhul on sul täielik kontroll vastava serveri üle ning saab paremini tagada, et võõrad inimesed ei saa sinu sõnumivahetust näha.