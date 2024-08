Iidne mõrvajuhtum: kahed erinevad hammustusjäljed meriveiselisel

Perekonda Culebratherium kuuluva meriveiselise jäänused avastati 2019. aastal Lääne-Venezuelas. See ei äratanud esialgu suurt huvi, kuna luud ei ole eriti hästi säilinud. Kuid kui teadlased uurisid asja lähemalt, taipasid nad, et olendi koljuosad ja selgroolülid olid täis hammustusjälgi - kahest väga erinevast suust.

„Niipea, kui hakkad detaile vaatama, mõistad, et selles loomas on midagi väga erilist,“ ütles Aldo Benites-Palomino. Ta on kaasautor 29. augustil ajakirjas Journal of Vertebrate Paleontology avaldatud artiklis, mis aitab mõista, kuidas liigid selles vähe uuritud Lõuna-Ameerika piirkonnas omavahel suhtlesid.

„Hammustusjälgi on tõesti huvitav uurida, sest sa ei tunne end paleontoloogina - sa tunned end enamasti kohtueksperdina,“ ütleb Benites-Palomino.

Käesolev juhtum: Ohver: üks meriveiseline väljasurnud perekonnast Culebratherium, umbes viis meetrit pikk. Surma aeg: miotseen, 23 miljonit kuni 11,6 miljonit aastat tagasi. Sündmuskoht: iidne rannik, kus oli rikkalik vesi ja mangroovilaadsed metsad.

Teadlased alustasid oma uurimistööd kolme eri tüüpi hammustushaavade tuvastamisega kivistunud luudel. Üks hammustusjäljetüüp jättis merilehma luule väikesed, ümmargused süvendid. Teine jättis sügavad, ümmargused süvendid, millest on kaarjalt väljaulatuv sisselõige. Ja veel üks jättis kitsad, pilukujulised jäljed kolmnurkse jäljendiga.

Pilukujuliste hammustuste uurimisel saadi aru, et tegemist on väljasurnud hailiigiga Galeocerdo aduncus, kes rüüstas looma laipa. See selgitab, miks skelett oli niivõrd kahjustatud - hai rebis tõenäoliselt loomast tükke maha ja viis need minema.

Kahte esimest tüüpi hammustusjälgi seostati aga mingi krokodilli liigiga - kuigi konkreetsele liigile näpuga näitamine on Benites-Palomino sõnul keeruline. Seda seetõttu, et see piirkond oli sel ajal tema sõnul krokodillide paradiis ja selle seltsi liikmetel on sageli sarnase suurusega hambad, isegi kui nende kehasuurus on erinev.

Teadlased oletavad, et krokodill hammustas kõigepealt meriveiselise nina - jättes väikesed ümmargused süvendid -, seejärel haaras looma kinni ja kasutas oma saba, et oma keha keerata ja looma rebida.