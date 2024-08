KÄÄRIMINE TALLINNA LINNAVALITSUSES | Abilinnapead Pärtel-Peeter Pere ja Kristjan Järvan pöörasid avalikult tülli

Põhjus, miks kaks meest mitte kuidagi enam ühte ruumi ei mahu, on asjaolus, et nende tegevusvaldkonnad otsapidi kokku puutuvad. Reformierakonda kuuluva Pärtel-Peeter Pere vastutada on Tallinna keskkonna- ja kommunaalteemad ning Isamaa liige Kristjan Järvan vastutab transpordi arengukäigu eest.

Pere kommentaar:

„Tallinn kulutab ligi 100 000 € maksumaksja raha rattaradade kustutamiseks, et muuta Pärnu maantee silla (Hendriksoni küüru) liiklust busside jaoks turvalisemaks – kuigi alternatiiv on palju, palju odavam. Minu esitatud kompromissidee oli kulutada mõni tuhat eurot uutele liiklusmärkidele ja joonimisele. Bussirada ei pea laiendama – kui 40 km/h kiirusepiirang kehtiks ka silla peal kõigest mõnesajaks meetriks. Bussirada tohiks sel juhul nõuete järgi joonida 10-20 cm laiemaks, busside peeglid jääks terveks. Liikluskorralduse eest vastutab aga hea kolleeg Kristjan Järvan. Ta soovib jätkata 50 km/h kiirusepiiranguga alas, mille lähedusse jääb ka Tallinna Ühisgümnaasium. Tõsi, oleme leppinud koalitsioonis kokku, et kiirusepiiranguid ei muudeta. Kuid leppisime kokku veel, et „tagame jalakäijate ohutuse, muudame koolide ümbrused ohutuks ning peresõbralikuks ja tagame piisava ja ohutu ruumi kõigile liikumisviisidele Selle sammuga ei ehita me lastesõbralikku Eestit, millest rääkis president Alar Karis vabariigi taastamise aastapäeva kõnes. See teeb südame raskeks. Mõne jaoks tähendab peresõbralikkus seda, et laseme kooli ees kihutada, sest nii säästame mõned sekundid üle silla sõites kiirusel 50 km/h, enne kui algab 40 km/h ala vahetult pärast laste koolimaja. Mõistan inimeste pettumust ja muret nii kolme lapse isana kui linlasena, kes soovib elada põhjamaises, mitte idaeuroopalikus linnas.“

Kui see pole avalik tülinorimine oma koalitsioonipartneriga...

Järvan: Pere tulistab puusalt ja mööda - järjekindlalt

Kristjan Järvan ei jäänud muidugi vastust võlgu. Talle ei mahu esmalt pähe see, miks Pere üldse kipub sõna võtma teemadel, mis ei kuulu tema töövaldkonda – liiklusesse ja transporti. Teiseks leiab Järvan, et pere jagab avalikkusel teadlikult valeinfot ning tal kulub väga palju aega sellele, et linnavalitsuse töötajatele ja avalikkusele seda õigeks tagasi pöörata.