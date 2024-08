Suur tüli Muskiga: Brasiilia ülemkohtunik ähvardab X-i riigis blokeerida

Brasiilia ametnikud on viimaste kuude jooksul astunud vastu sotsiaalmeediakontodele, mis levitavad valeinformatsiooni ja vihakõnet. Aprillis kritiseeris Musk kohtuotsust, mille raames blokeeriti teatud kontod tema platvormil Brasiilias.

Nüüd, paar nädalat tagasi teatas X, et sulgeb oma tegevuse ja vallandab oma töötajad Brasiilias, lisades samas, et ettevõtte teenus jääb Brasiilia kasutajatele kättesaadavaks.

„Eile õhtul ähvardas Alexandre de Moraes meie seaduslikku esindajat Brasiilias arreteerimisega, kui me ei täida tema tsensuuri korraldusi. Ta tegi seda salajases korralduses, mida me siin jagame, et tema tegevust avalikustada,“ kirjutas X-i globaalsete valitsusküsimuste konto oma platvormil.