KUULA | Olukorrast digiriigis: mille poolest erinevad avalik pilv ja riigipilv?

Viilukas lisab, et kuigi riigiasutustel ei ole otsest kohustust riigipilves oma pakutavaid teenuseid majutada, on see siiski igas mõttes mõistlik. „Meil on ressurssidest ehk inseneridest, arhitektidest ja eelarvest puudus ning kui iga riigiasutus hakkaks endale privaatpilve ehitama, oleks vaja väga palju erinevaid kompetentse omal käel ära mehitada. Kokku konsolideerides saame aga raha säästa, helgemad pead kõik ühte asutusse tuua ja pakkuda kõigile paremat teenust,“ ütleb Viilukas. Vene lisab, et sellisel moel suureneb ka turvalisus, võrreldes sellega, kui iga riigiasutus toimetaks üksi oma „harjakapis“.