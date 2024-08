Stellantist süüdistatakse taas heitkogustega seotud pettuses

Ühingu Fiat Chrysler Investors Recovery Stichting algatatud hagis väidetakse, et aastatel 2014–2017 ei avalikustanud Fiat Chrysler oma sõidukitesse ebaseadusliku tarkvara paigaldamist, mis oli mõeldud heitkoguste varjamiseks. Väidetavalt kahjustas see väidetav varjamine märkimisväärselt investoreid, kes ostsid või hoidsid sel perioodil Fiat Chrysleri aktsiaid, kirjutab portaal thetruthaboutcars.com.

Stellantis loodi 2021. aastal Fiat Chrysler Automobilesi (FCA) ja Prantsusmaa PSA ühinemisel. Kontsern vastas hagile, et nõuded on põhjendamatud ja et ta kavatseb end jõuliselt kaitsta.