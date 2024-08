PROOVISÕIT | Pilk peale, käsi külge: prantsuse lendav vaip ehk Citroën C4

C4 on saadaval nelja ajamivalikuga, neist mitmel eri võimsusastmed – olemas on nii bensiin, diisel, poolhübriid kui elekter. Sisepõlemismootoritega versioonidel vahetuvad käigud kas 8-käigulise automaatkasti või 6-käigulise käsikasti vahendusel. Täiselektriline ë-C4 pakub kas 100 või 115 kW ja kuni 350 km sõiduulatust. Hoolimata linnamaasturi väliskujust nelikvedu autole ei pakutagi.

C4 pikkus on 4355 mm, laius 1800 mm ja kõrgus 1520 mm, pagasiruumi maht on 380 liitrit ja istmeid kokku klappides 1250 liitrit.

Minu prooviautoks oli 1,5-liitrise diiselmootori ja 8-käigulise automaatkastiga C4, millel 96 kW ja 300 Nm.

Välimus ja sisemus

Kui eelmine C4 oli tavaline luukpära, siis kolmanda põlvkonnaga pööras Citroën ette uue lehekülje. Selge, et praegusel turul lähevad luukpäradest paremini kaubaks hoopis kupeekerega linnamaasturid – ja nii tehtigi. Tagaosas on püütud autot sportlikumaks muuta tagaakent poolitava spoileriga.

Sõitjateruumi materjalid on klassile omaselt enamjaolt plastikust, aga muster, mis on disanitud plastiku peale, annab pisut silmailu juurde ja jätab üldiselt sõitjateruumist viisakama mulje. Auto esiistmed meenutavad pisut vana tugitooli, kuna need on suured ja erilist külgtuge ei paku, küll aga on istmed paigutatud vägagi maadligi – eriti linnamaasturi kohta.

Tagaistmel on antud klassi auto kohta üllatavalt palju ruumi, nii et kaks täissuuruses meest ei kurtnud pikema sõidu ajal kordagi, et mahtumisega oleks ebamugav. Juhi ees on väike näidikutabloo, mis on mingil määral ka konfigureeritav, suurelt näidatakse aga alati digitaalset kiiruse näitu.

Suuremat osa auto funktsioone juhitakse suurelt puuteekraanilt, mille all on üks suur „kodu“ nupp ja paremal pool nupp helivaljuse reguleerimiseks. Android Auto toimib ainult juhtmega. Kliimaseadme reguleerimiseks on jäetud alles klassikalised keeratavad nupud. Ergonoomikavigadest hakkab silma see, et päikeseprillide jaoks enam laes laegast pole.

