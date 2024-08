Peruu piklike koljude müsteerium: tegemist võib olla täiesti uue inimliigiga

Ebatavalise kujuga koljusid on leitud igal mandril. Kuigi paljude puhul on üritatud väita, et tegemist on tulnukatega, on need müüdid ümber lükatud. Selgitus on lihtne, kuid üsna häiriv: sellised pikad koljud tekkisid pea sidumise tulemusel. Nimelt seoti lastel, kelle kolju on veel võrdlemisi pehme, pea tihedalt kinni, et saavutada eripärane kuju.

Sidemeid pidi laps kandma umbes kaks aastat. Selle ajaga oli kolju kuju jäädavalt moondunud. Sellist meetodit on ajaloos praktiseeritud üle terve maailma.

Ühed kuulsamad sellised koljud on pärit Peruust Paracase piirkonnast. 1928. aastal leidis arheoloog Julio Tello hauaplatsi, kust on seni leitud üle 300 kolju, mis on hinnanguliselt 3000 aastat vanad. Viimastel aastakümnetel on võetud ette nende DNA testimine.

Mõned varasemad DNA analüüsid on näidanud, et Paracase koljudel esinev piklikkus ei olnud mitte kunstliku koljude deformatsiooni, vaid geneetiliste tegurite tulemus. Mõne Paracase kolju kolju maht on kuni 25% suurem ja 60% raskem kui tavaliste inimeste koljudel. Kuigi nn pea sidumine võib muuta kolju kuju, ei saa see muuta selle mahtu.

Ligi kuu aega tagasi avaldati uued DNA testimise tulemused. Huvitaval kombel ilmnesid mitokondriaalse DNA mutatsioonid, mida ei ole tuvastatud ühelgi inimesel, primaadil ega loomal Maal. Need mutatsioonid viitavad sellele, et Paracase koljud kuuluvad täiesti uuele inimliigile, mis erineb Homo sapiensist, neandertallastest ja denislastest.

Väidetavalt erinevad Paracase koljud bioloogiliselt inimesest niivõrd, et ristumine oleks olnud võimatu. Tulemusi analüüsinud geneetik ütles isegi, et see ei sobi teadaolevasse evolutsioonipuusse.