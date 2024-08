Teadlased lõid odava ja kiire testi ajuvähi tuvastamiseks

„Meie meetod ei ole spetsiifiline glioblastoomi jaoks, kuid oli eriti asjakohane alustada just sellega, sest see on surmav ja varajased sõeluuringud on puudulikud,“ ütles ajakirjas Communications Biology avaldatud uuringu juhtivautor Hsueh-Chia Chang. „Meie lootus on, et kui varajane avastamine on paremini teostatav, siis suureneb ka ellujäämisvõimalus.“