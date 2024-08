Ohtlik lahendus: Tallinnas Pärnu maantee viaduktil likvideeriti rattarada

Ühismeedias levivate fotode kohaselt on rattaradade tähistavatele teekattejoonistustele lihtsalt rist peale tõmmatud. Mõned naljahambad leiavad, et Elon Musk teeb reklaami oma suhtlusvõrgustikule:

Reaalsus on aga see, et Hendriksoni küür tõesti rattaradadeta jäi.