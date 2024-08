Riigikantselei palkab juurde kaks vastupropaganda spetsialisti

„Virtuaalne inforuum muutub järjest suuremaks ja intensiivsemaks. Sinna on üha rohkem kandumas ka ühiskonda destabiliseeriv mõjutustegevus, mis on raskesti tuvastatav ning teiste riikide kogemuste põhjal hinnatuna pärineb sageli piiri tagant. Virtuaalses inforuumis toimub pidevalt mõjutuskampaaniaid, millega üritatakse Eesti ühiskonda polariseerida, vähendada sidusust ning tekitada omavahelist usaldamatust. Riigikantselei eesmärk on luua, hoida ja arendada virtuaalse inforuumi monitoorimise ja analüüsi võimekus, et tuvastada struktuurseid õjutuskampaaniaid, valeindentiteete ja võrgustikke ning kahjulikku sisu,“ põhjendab riigikantselei uute töötajate palkamist.