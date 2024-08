FOTOD | Lõbus ja taas uuendatud Nissan Juke Eestis

Proovisõiduautoks oli mudeli täiesti tavalise ja lihtsa bensiinimootoriga versioon, ei mingit hübriidi, elektrirežiimis käivitumisi ega ka elektrilise varjundiga logo – lihtsalt Juke ja kõik.

Varustustasemeks Tekna ja hinnalipik selle küljes 29 790 eurot.

Mida selle raha eest saab? Saab üldjoontes täiesti kenasti toimiva automaatkäigukasti, 114hj mootorivõimu, 138 g CO2 heidet kilomeetri kohta ja 6,2 liitrit kütusekulu sajale kilomeetrile.

Saab ka näiteks fotodel toodud säravkollase (Iconic Yellow) tooni – mis on, muide, täiesti uus - ning ainult Nissan Jukele omased teada-tuntud esi- ja tagatuled.

Aga ka pimeala jälgimissüsteemi, adaptiivse kiirushoidiku, täisvaatekaamerad, liiklusmärkide tuvastamise, sõidurajalhoidja, nõlvaltstardiabi, automaatselt sulguvad ja avanevad uksed ja veel kümneid omadusi – Nissan on neid põhivarustusse jaganud tõesti heldelt. Isegi monoform-stiilis sportistmed mustast kunstnahast reljeefsete detailidega mahub selle hinna sisse.

Kahtlematult olulise uuendusena on Jukel nüüd juhtmevaba Android Auto ühendamise võimalus. Märksa suuremaks on läinud ka ekraanid: nii multimeediaekraan kui näidikutedisplei on Juke selle varustustaseme puhul nüüd 12,3 tollised.

Veel üks uuendus: Jukel on nüüd ka mobiili juhtmevaba laadimise alus täiesti olemas. Ja ikka ning ainult Jukele omased ventilaatoriavad ja käiguvahetiümbrus:

Panin endale mobiili ka Nissan Connect äpi. Selle abil sain panna autol parklas tuled vilkuma (hea üles leida, kuigi säravkollase värvi tõttu seda väga vaja polnud) ning distantsilt uksi avada ja sulgeda, isegi häält tegema panna.

Autol on nii ees kui taga LED-tuled, tahavaatepeegel on automaatselt tumenev.

Tekna-versioonil on all 19-tollised valuveljed (madalamatel 17-tollised).

Mis veel mootorisse puutub, siis bensiinimootori puhul on see 3-silindriline, klappe silindri kohta on neli ning mootori töömaht 1 liiter.