Kui tavaliselt maksavad Sony nööpkõrvaklapid vahemikus 100 kuni 320 eurot, siis nende klappide hind Eestis on 59 eurot.

Sony teatel on võrreldes eelmiste põlvkondade mudelitega WF-C510 kompaktsema disainiga, mis võimaldab ka väiksemate kõrvadega inimestel saavutada klappide stabiilsema istuvuse. Klappidel on nii matt viimistlus, neile on lisatud ka lame pindmine nupp.