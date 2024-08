X oli sunnitud oma investorite nimed avaldama. Leiti seos Putini siseringi oligarhidega

California föderaalkohus nõudis kohtuasja raames, et X avalikustaks investorite nimekirja. Selles nimekirjas on üle saja kirje, sealhulgas isikud finants- ja meelelahutusvaldkonnast ning samuti üks Saudi Araabia kuningliku perekonna liige.

Täpsemalt on tegemist 8VC Opportunities Fund II-ga. Fondi veebisaidil on töötajate nimekirjas loetletud Denis Aven ja Jack Moskovitš, kes on oligarhide Petr Aveni ja Vadim Moskovitši pojad.

Vadim Moskovitš on oma varanduse teeninud põllumajandustööstuses ja kuulub Putini lähikonda, mistõttu on ka tema suhtes kehtestatud Lääne sanktsioonid.

„Ei ole midagi ebaseaduslikku selles, et palgata kellegi sanktsioneeritud isiku poeg. Aga kui te palkate nende lapsi, kellel on põhjendatud kahtlus, et nad toetavad Venemaa režiimi - isegi kui neil võib olla mingil hetkel eraviisiline kahtlus -, siis on parem rakendada hoolsuskohustust,“ ütles endine USA välisministeeriumi sanktsioonipoliitika koordinaator Daniel Fried.