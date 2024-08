PROOVISÕIT | Citroën Ami: kolm esimest nädalat Röstriga

Kolm nädalat tähendasid hodomeetrile lisandunud 200 kilomeetrit. Miks nii vähe? Kui jagada läbi mu aastas läbitud kilomeetrite arv päevade arvuga, tuleb välja, et tegu on umbes kahepäevase keskmise läbisõiduga. Kuid Röster ongi teine auto ning tema käest esimesele autole kohast kasutusmustrit oodata pole mõtet.

Siit paistab esimene murepilv, mis kummitas üsna kaua. Range anxiety ehk läbisõiduhirm või sõiduulatuseärevus (õiget sõna selle kohta eesti keeles ju polegi) ehmatab kohe, kuna isegi kõige kehvemad elektriautod suudavad tänapäeval läbida ühe laadimisega ligi 200 kilomeetrit. Aga Röstri poolt lubatud 75? Seda on ju vähe, et mitte öelda väga vähe!

Keskmine eesti sõiduauto läbib päevas pisut alla 50 kilomeetri. Arvestades meie autopargi keskmist aastast läbisõitu, mis on üle 16 tuhande, tundub ka see number olevat ülepakutud ning esimesed nädalad Röstriga näitasid, et see ongi tõepoolest nii. Igapäevasõidud ei tähenda maalesõite, olgu siis seenemetsa või vanaema juurde, kõiki neid rolle täidab esimene auto.