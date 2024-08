KUULA | Erasmus+ eraldab raha ka spordi edendamiseks. Kes seda küsida saavad?

Nimelt, üks edukatest projektitegijatest oligi Tartumaa Spordiliit. Juttu tuleb ka sellest, miks just see projekt väga hea oli ja kuidas neilt õppust võtta.

Samuti meenutab Martin Thomson sporditöötajate õpirännet Taani, miks valiti just see sihtriik, mis on seal teistmoodi kui meil ning milles jällegi võiks Eesti olla teistele Euroopa riikidele spordivaldkonnas eeskujuks. Sest mured, näiteks laste vähene liikuvus või ülekaalulisus, pole võõrad teisteski Euroopa riikides. „Igal riigil on midagi pakkuda,“ ütleb Thomson. „Mida rohkem projekte teha, käia ja näha, kuidas mujal tehakse, seda parem on oma kodukandis valdkonda arendada. Kui kuskil midagi hästi tehakse, tuleks sellest õppust võtta.“