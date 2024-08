Toila rahvas on hämmingus: miks viiakse kiire internet suvilakooperatiividesse, aga mitte neile

Ida-Virumaal asuva Toila asula rahva hinnangul ei kasuta valitsus sihipäraselt Euroopa Liidust saadud sihtotstarbelisi vahendeid kiire interneti viimiseks maapiirkondadesse – kuidas muidu on võimalik see, et püsielanike Toila on seni internetita, selle kõrval asuvatesse suvilatesse viiakse seda aga usinalt.