Putin konfiskeeris Google’ilt 100 miljonit, et toetada sõda Ukrainas

USA dokumentidest on selgunud, et kohtutäiturid võtsid vahendid tehnoloogiagigandi Venemaa pangakontodelt 2022. aastal, mis viis selle üksuse riigis pankrotti.

Google’i Venemaa üksus kuulutas 2022. aastal välja pankroti, öeldes, et Kreml on raha arestinud, kuid ei olnud selge, kui palju oli võetud.

Toimikutest selgub, et kohtutäiturid omastasid ettevõtte pangakonto pärast seda, kui Moskva kohus otsustas, et ettevõte peab maksma hüvitist õigeusklikule propagandakanalile Tsargrad TV, mis kuulub oligarh Konstantin Malofejevile.

Venemaa kohtud on öelnud, et Google peab maksma kolmele telekanalile tohutuid summasid hüvitist nende YouTube’ist eemaldamise ja Google’i kontode kustutamise eest.

Kohtudokumentides on kirjas, et pankrotihaldurit esindav Moskva advokaadibüroo Art de Lex seadis raha väljamaksmisel töötajate ja teiste võlausaldajate ees esikohale Venemaa ringhäälinguorganisatsioonide maksmise.

USA on kehtestanud Malofejevile sanktsioonid Venemaa 2014. aasta Ukraina sissetungi toetamise eest. Ettevõte on esitanud Türgis hagi Google’i vastu, et neilt veel rohkem raha nõuda.

Türgi avalduste kohaselt on Venemaa kohtud otsustanud, et Google on Tsargradile võlgu 32,8 miljardit rubla. Kuna aga iga 24 tunni tagant kahekordistuvad ettevõttele määratud päevased trahvid, võib see summa kasvada Google’i kogu turuväärtuseni.