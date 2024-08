Suurele Hiina Müürile saab nüüd drooniga toitu tellida

Hiina toidu kohaletoimetamise firma Meituan teatas, et nende uus drooniteenus toob klientidele Pekingi äärelinnas asuvale Suure Müüri osasse toitu, jooke ja muid kaupu, näiteks meditsiinitarbeid.

Suure müüri drooni marsruut ulatub lähedal asuva hotelli katuselt Badalingi lõunapoolsel pikendusel asuva vahitornini, mis on Hiina põhjaosas looklevate massiivsete kindlustuste kõige populaarsem lõik.

Eelmisel aastal avatud müüri laiendus kannatab suvel tavaliselt kuumade temperatuuride käes ja seal puuduvad kaubanduslikud rajatised. Meituani droonide äriüksuse avalike suhete direktori Yan Yani sõnul võivad just siinkohal droonid aidata.

Droonide kättetoimetamise tasu on vaid 4 jüaani (50 senti), mis on sama palju kui tavalise Meituani kättetoimetamise tasu, teatas Beijing Youth Daily. Teenus võtab tellimusi vastu kella 10st kuni 16ni, pärast mida on droonide ülesanne viia prügi taaskasutusjaamadesse, öeldi aruandes.