TOP10: Nendel autodel on pärast madala kütusetaseme hoiatustule süttimist kõige pikem ja kõige lühem sõiduulatus

Kuna tegemist on ameeriklaste jaoks mõeldud uuringuga, on näidud tabelis toodud miilides.

Selgub, et Toyota RAV4 Icon FWD pakub tühja paagiga parimat läbisõitu, sõites uuringu kohaselt rohkem kui 73 miili (117,38 km) pärast kütusetule süttimist. See on enam kui piisav, et jõuda järgmisse bensiinijaama, ja võib isegi ahvatleda mõnda juhti sõitma kütusetule põledes päevi.