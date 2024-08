PROOVISÕIT | Rolls-Royce Spectre – vaikus, esteetika ja Briti salaretsept

„Kui te soovite rikast ühiskonda, peate välja kannatama ka rikkad inimesed.“ Nii ütles väidetavalt kunagi Winston Churchill. Selle kujundi mõte põhineb vastasmõjul – lollile maale targad ei tule, koledas keskkonnas ilusaid asju ei looda ja rikkust põlgavasse ühiskonda rikkaid ei teki.

Autohuvilise seisukohalt on see viimane vägagi kurvastav. Kas ma pean tõesti kalleid ja ilusaid autosid ainult Côte d’Azur’is vaatamas käima? Õnneks päris nii hull asi veel ei ole. United Motors, mis on ametlik Rolls-Royce’i teeninduskeskus, tõi hõlma all korraks Eestisse mõned uued masinad ja üht neist, täiselektrilist Spectre’t, õnnestus mul ka ringi sõidutada.

Auto on tarbeese – me kuuleme seda tihti. Aga minu meelest on autodes päris palju midagi muud ka. Kuulus disainer Stefan Sagmeister ütleb, et disain on funktsioon. Ja tal on õigus – teatud disainikeelega autod sobivad mingitesse piirkondadesse funktsionaalselt paremini kui teised. Opelid sobisid kunagi Soome. Enam ei sobi. Nüüd sobivad siiakanti Toyotad ja Škodad. Albaaniasse sobivad Mersud ja Ukrainasse Range Roverid – ärge küsige, miks. Neid lihtsalt on seal jõhkralt palju. Mind hakkas aga huvitama, kas Rolls-Royce’id võiksid Tallinnasse sobida. Või kui tervesse linna ei sobi, siis kuhu rajooni paremini. Nagunii oleme teel kõige kallimaks riigiks – mõni aasta veel ja 600 000.- auto alghind ei tundugi enam teab mis kallis… Me peame olema valmis!

Võtsin endale appi oma isa – Ike. Sest esiteks on mind autopisikuga nakatanud just tema oma tibukollaseks värvitud ja elevandiluust raadionuppudega Pobeda, 3-ukselise halli kiirabi-Škoda ja mitme muu veidra autoga minu lapsepõlvest. Teiseks on ta alati toonitanud, et tegelikult on maailmas ainult üks automark, milleks on Rolls-Royce – kuna John Lennonil oli selline. Ja kolmandaks on mu isa olnud Tallinna linna peaarhitekt, kes tunneb linna läbi ja lõhki. Seega, täiesti ideaalne liige meie kaheliikmelises žüriis.