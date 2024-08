KUULA | Olukorrast digiriigis: suureneva klientuuriga Riigi IT Keskus omab üha tähtsamat rolli

Laagriküll sõnab, et praeguseks pakub RIT teenuseid enam kui 80 asutusele ja lõppkasutajate arv on tõusnud 9000 juurde. „Meie kliendid on näiteks kohtud, politsei ja sotsiaalministeerium, mis tähendab, et me peame leidma viisi, kuidas erinevate asutuste ning ametirollide töövajadus kaetud saaks,“ selgitab ta.