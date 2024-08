Kuu lõunapooluselt leiti tõendeid kunagisest magmaookeanist

Ookeani jäänuseid leidis India ajalooline missioon Chandrayaan-3. Missioon uuris seda isoleeritud ja salapärast piirkonda, kuhu varem ei ole ükski sõiduk maandunud.

Teadlased arvavad nüüd, et kui Kuu 4,5 miljardit aastat tagasi tekkis, hakkas see jahtuma ja pinnale ujus kergem mineraal, mida nimetatakse ferroaanortosiidiks. See sulanud kivim moodustaski Kuu pinnase.

„Kuu varase evolutsiooni teooria muutub meie leidude valguses palju kindlamaks,“ ütles ajakirjas Nature avaldatud artikli kaasautor Santosh Vadawale.

Enne India missiooni leiti peamised tõendid magmaookeanide kohta Kuu keskmistes laiuskraadides Apollo programmi raames. Kuid India maandur Vikram maandus eelmise aasta augustis Kuu lõunapoolusele ja uuriti sealset pinnast.

Vikramist väljuv rändur nimega Pragyaan tiirutas Kuu pinnal 10 päeva, samal ajal kui teadlased töötasid ööpäevaringselt, juhendades andmete kogumiseks.

Robot oli ehitatud nii, et ta pidas vastu temperatuurimuutustele 70 °C ja -10 °C vahel ning suutis ise otsustada, kuidas ebatasasel ja tolmusel pinnal liikuda.

Robot viis läbi 23 mõõtmist alfaosakeste röntgenspektromeetriga, mis ergutab aatomeid ja analüüsib tekitatud energiat, et tuvastada Kuu pinnases olevaid mineraale.

Teadlaste meeskond leidis ühtlasi tõendeid selle kohta, et neli miljardit aastat tagasi kukkus sellesse piirkonda suur meteoriit.

Arvatakse, et kokkupõrge tekitas Lõunapooluse Aitkeni basseini, mis on üks suurimaid kraatreid Päikesesüsteemis, mille läbimõõt on 2500 km. See on umbes 350 km kaugusel India Praygaani uuritud kohast.

Kuid teadlased avastasid magneesiumi, mis nende arvates pärineb sügavalt Kuu sisemusest, mis paiskus kokkupõrkest üles ja paiskus üle pinna. See aitakski neil kinnitada teooriat Kuu pinnase moodustanud magmaookeani kohta.

„Selle oleks põhjustanud asteroidi suur kokkupõrge, mis viskas sellest suurest basseinist materjali välja. Selle käigus kaevas see välja ka Kuu sügavama osa,“ ütles India Füüsikalise Uurimislabori direktor professor Anil Bhardwaj.