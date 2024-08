Uuring: naisarstide enesetapumäär on 73% kõrgem võrreldes üldelanikkonnaga

Teadlased ütlesid, et kuigi arstide enesetappude arv on aja jooksul vähenenud ning risk on eri riikides ja piirkondades erinev, rõhutasid tulemused vajadust jätkuvate teadusuuringute ja ennetusmeetmete järele. Näiteks USAs tapab end iga päev üks arst.

Kümne kõige uuema uuringu analüüs võrreldes vanemate uuringutega näitas, et enesetappude arv on aja jooksul nii mees- kui ka naisarstide puhul vähenenud.

Seotud juhtkirjas kirjutasid tervishoiutöötajatele tuge pakkuva heategevusorganisatsiooni Doctors in Distress eksperdid, et naisarstide seas püsivalt kõrge enesetappude määr vajab eriti kiiret tähelepanu teadlastelt, tervishoiujuhidelt ja poliitikakujundajatelt, sealhulgas uuringuid, et uurida tõenäolisi põhjuseid, nagu diskrimineerimine ja seksuaalne ahistamine, iseloomustada neid, kellel on suurim risk, ning töötada välja ja hinnata soopõhiseid sekkumisi, et kaitsta naisarstide vaimset tervist.