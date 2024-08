Maailma kiireim mikroskoop suudab esimest korda tabada elektronide liikumist

Uus seade on transmissioonielektronmikroskoobi uuem versioon ning jäädvustab elektronide liikumist..See on päris suur saavutus: elektronid liiguvad umbes 2200 kilomeetrit sekundis.

„See transmissioonielektronmikroskoop on nagu väga võimas kaamera nutitelefonide uusimas versioonis; see võimaldab meil pildistada asju, mida me varem ei suutnud näha,“ ütles uuringu juhtautor Mohammed Hassan. „Loodame, et selle mikroskoobi abil saab teadusringkond mõista kvantfüüsikat selle taga, kuidas elektron käitub liigub.“