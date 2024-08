Tuntud kiirtoidukett loob enda voogedastusplatvormi

Ajakiri Deadline teatas, et Ameerika kiirtoidukett Chick-fil-A teeb koostööd mitmete tootmisettevõtete ja traditsiooniliste stuudiotega, et luua mitu originaalsarja, mis jõuavad nende enda voogedastusplatvormile. See peaks debüteerima millalgi hiljem sel aastal.

Esialgu keskendub restoran väidetavalt peresõbralikele programmidele, sealhulgas Glassman Media ja Sugar23 toodetud mängusaatele. Need on tootnud näiteks Netflixi sarja nimega 13 Reasons Why.

Kuid edaspidi võib praegu nimetamata teenus sisaldada ka tõsielusarju, animatsioone ja sisu, mis on kas litsentseeritud või teistelt meelelahutusasutustelt soetatud.

Chick-fil-A restorane leidub peamiselt Ameerikas, kus on neil 3059 asukohta, kuid ka näiteks Kanadas. Nad on varem tegutsenud ühtlasi Ühendkuningriigis ja Lõuna-Aafrikas.

Tundub, et voogedastusplatvormi eesmärk on rohkem kana müüa. Selleks toodetakse põhiliselt lastesõbralikke heatujulisi saateid.

Kiirtoidukett, mis on tuntud oma praetud kanavõileibade poolest, on üks väheseid ettevõtteid väljaspool meelelahutustööstust, mis on hakanud tootma originaalloomingut.

See kõik võib tunduda veider, kuid firma kuulub Cathy perekonnale, kes oli abiks Trilith Studiosi asutamisel. Viimane teeb tihti tööd Marveli jaoks.

Chick-fil-A korporatiivsed sidemed meelelahutustööstusega muudavad sellise sammu mõnevõrra lihtsaks, kuid palju raskem on ette kujutada, et kas inimesed tahavad maksta veel ühele voogedastusplatvormile, mis on tõenäoliselt täis reklaame.