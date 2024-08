Suvine COVID-laine USAs on nii suur, et uued vaktsiinid saavad planeeritust varem kasutusloa

Ainsad praegu saadaolevad vaktsiinid on suunatud eelmise aasta tüvedele (seotud XBB.1.5 omikronvariandiga), mis on ammu kadunud ega pruugi pakkuda tugevat kaitset praeguste tüvede eest (JN.1 ja KP.2 omikronvariandid).

Hea uudis on see, et erakorralise meditsiini osakonna külastused ja surmad pole näidanud mingit tõusu. COVID-19 diagnoosiga erakorralise meditsiini osakonna külastuste iganädalane protsent on madal ja sarnane eelmise aasta suvelainega. Surmade arv on samuti madal, kuigi viimaste nädalate arv on endiselt vaid esialgne.