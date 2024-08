Uuring: mis oleks, kui Saksamaa poleks 2002. aastal enda tuumaenergiatööstusest loobunud?

Saksamaa on võtnud vastu ühe ambitsioonikaima energia ülemineku poliitika, mille eesmärk on asendada tuuma- ja fossiilenergia taastuvenergiaga. Nende gaasiheitmed vähenesid 2002. ja 2022. aasta vahel 25% võrra.

Tuumajaamade rajamise või alles jätmise kohta on juba aastaid toimunud tulised arutelud. Möödunud aastal nõustusid enam kui 22 riiki enda tuumaenergiaalast võimsust 2050. aastaks kolmekordistada. See pole üllatav, kuna tuumaenergia saavutab parimad tulemused enamiku üldiste keskkonnamõju hindamise näitajate osas, mille hulgas on kasvuhoonegaaside heitkogused.

Saksamaa föderaalne raamatupidamisamet (Bundesrechnungshof) kirjutas 2021. aastal saksa keeles „Die Energiewende“ nime all tuntud Saksamaa poliitikast analüüsi, tehes järgmise järelduse: „Bundesrechnungshof hoiatab, et energia üleminek praegusel kujul kujutab endast ohtu Saksamaa majandusele ja koormab elektritarbijate ja kodumajapidamiste finantssuutlikkust“. See on kooskõlas uuringus tehtud finantsanalüüsiga.