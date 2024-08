Kas algoritmid peaks meile nähtavat sisu määrama? MIT professor kaebab Facebooki kohtusse, et lõpuks enda sõprade postitusi näha

Sihipärased reklaamid ning sisu määravad algoritmid on saanud täna sotsiaalmeedias tavapäraseks. Nii Instagrami kui Facebooki on kritiseeritud selle eest, et kui varem nähti oma nn koduseinal vaid oma sõprade ja muid jälgitavaid kontosid, on nüüd need täis reklaame ja soovitatud kontode postitusi.