EKSPERIMENT | 16 tunniga elektriautoga ümber Leedu: jah, see on võimalik!

Täpsustus pealkirjale: 16 tundi on kahe võistkonna tulemuse mitte kõige täpsem keskmine, vaid suurusjärk, kui kiiresti üldse on võimalik liikluseeskirju järgides Leedule ring peale teha. Senine rekord, mida mõlemad tiimid lööma läksid, oli sõidetud KIA e-Niroga ja selle raames läbiti 1160 km 20 tunni ja 30 minutiga. Kes kaugemale ei viitsi lugeda, siis tänavu sõideti KIA EV9-ga ajaks 15 tundi ja 45 minutit.

Kui elektriautoga Eestist välja sõitmine võis veel paar aastat tagasi tunduda piisavalt masohhistliku ettevõtmisena, et seda vabatahtlikult mitte teha, siis ajad on muutunud väga kiiresti. Veidi üle 600 km teekonnast on vähe rääkida, sest tänapäeval pole see mitte mingi väljakutse. Oma roll on muidugi akutehnoloogia arengul, mis tähendab, et autod suudavad laadida kiiremini ja sõita kaugemale.