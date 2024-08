Madrats ja muud abivahendid kiireks uinumiseks

Kas teadsid, et keskmine uinumise aeg on 10–20 minutit? Uuringud on näidanud, et umbes nii kaua kulub tervislikul inimesel uinumiseks. Kui uinumiseks kuluv aeg on pikem kui 20 minutit, on see tavaliselt märk halvast unekvaliteedist, mis mõjutab negatiivselt nii tervist kui ka üldist heaolu. Kas oled inimene, kellele ei piisa 20 minutist sügavasse unne langemiseks? Kas loed igal õhtul lambaid, kuid see ei toimi? Meil on häid uudiseid – väikesed asjad, nagu madrats, voodipesu, valgustus, taimed ja isegi muusika, võivad aidata kiiremini uinuda. Kuidas? Siin on ülevaade.