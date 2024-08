Vaid kahe singiviilu söömine päevas suurendab II tüüpi diabeedi riski 15% võrra

II tüüpi suhkurtõbe on diagnoositud üle 400 miljonil inimesel ning on peamine pimedaks jäämise, neerupuudulikkuse, südameinfarkti, insuldi ja alajäsemete amputatsiooni põhjus. Lisaks tervisliku kehakaalu säilitamisele ja liikumisele on üks peamisi viise haiguse riski vähendamiseks ka toitumise parandamine.