Näotuvastustehnoloogia kasutamine töökeskkonnas - keelatud ka Eestis

Euroopa Liidus kuuluvad biomeetrilised andmed eriliigiliste isikuandmete hulka, see tähendab, et neid loetakse kõige enam privaatsust riivavateks. Eriliigilised isikuandmed puudutavad näiteks inimese terviseandmeid, seksuaalelu ja -sättumust, seetõttu võib hooletus nendega viia näiteks diskrimineerimiseni.

Tööandjate jaoks on olukord Eestis väga keeruline, sest Euroopa Andmekaitsenõukogu on oma juhistes välja toonud, et töösuhetes isikuandmeid nõusoleku alusel töödelda ei või. GDPRi järgi peab nõusolek isikuandmete töötlemiseks olema antud vabatahtlikult, kuid töösuhtes ei ole tööandja ja töötaja võrdses positsioonis, seega on töötaja vaba tahe töösuhte puhul küsitav. Töösuhete puhul arvestatakse töötajaga kui nõrgemas positsioonis olijaga.