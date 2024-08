Hyundai paneb mitmetele oma autode lisadele maksumüüri ette

See samm on äsja asutatud Hyundai Connected Mobility päevakorras. Eelmisel kuul Euroopas asutatud üksus ühendab Mocean auto tellimusprogrammi ja Bluelink ühendatud teenuste programmi. Lõuna-Korea firma ei täpsustanud, milliseid funktsioone blokeerida kavatseb.

Hyundai Connected Mobility tegevdirektor Marcus Welz rääkis ajakirjale Autocar, kuidas põhiline eesmärk on just vanematele autodele uusi funktsioone pakkuda, mitte ainult uutele autodele tasulisi uuendusi luua.

Ta pidas silmas tarkvara uuenduste kasutuselevõttu, et parandada olemasoleva riistvara jõudlust. Näiteks võib vanem Hyundai EV muutuda tõhusamaks elektrimootorite ja akupaketi täiustamisega. Samamoodi võiks parandada auto ohutust liikumisanduritega. Loomulikult on nende uuenduste eest vaja maksta.

BMW-d on tugevalt kritiseeritud soojendusega istmete maksumüüride taha panemise eest. Vähemal määral on seda teinud ka Mercedes oma täiustatud tagarataste juhtimise seadistusega. Audi on vastu võtnud sarnase tasulise uuenduse kliimaseadmetele. Mõnel autol tuleb maksta lisatasu kaugtulede assistendi ja adaptiivse püsikiiruse hoidja eest.

Autotööstuskontserni Stellantise hinnangul kujunevad tellimuslepingud ja tellitavad funktsioonid oluliseks tuluallikaks. Firma, millel on 14 kaubamärki, arvab, et teenib juba 2026. aastaks igal aastal 4,3 miljardit dollarit juurde. 2030. aastaks ulatub see summa prognooside kohaselt tarkvarapõhiste tootepakkumistega 21,5 miljardi dollarini.

Siiski ei hüppa kõik kaubamärgid autode tellimusfunktsioonide rongile. Renault’i Dacia mõistis BMW-d ja selle nüüdseks kadunud soojendusega istmete tellimust hukka. Mark on samuti selle vastu, et inimesi sunnitakse täiustatud sõiduabisüsteeme. ostma Euroopa Liidus on aga üha enam selliseid tehnoloogiaid muutumas kohustuslikuks.