Karistus bensiini otsa saamise eest, riiete vahetamise keeld - need on kõige kummalisemad liiklusseadused välismaal

Tõenäoliselt on paljud jalakäijad kogenud ebameeldivat olukorda, kus vihmaga kiirustanud auto on neid märjaks pritsinud. Suurbritannias võivad aga sellised vastutustundetud juhid sattuda õiguskaitseorganite tähelepanu alla. Sõltuvalt asjaoludest võib neid lisaks karistuspunktidele oodata ka 100 kuni 5000 naela suurune trahv, selgitavad CarVerticali eksperdid.

Šveitslased austavad väga öörahu, mistõttu on neil mitmeid müra piiravaid seadusi. Näiteks alates kella kümnest õhtul kuni seitsmeni hommikul on keelatud auto uksi või kapotti valjult kinni lüüa. Samuti on sõidukijuhtidel keelatud järsult kiirendada ja elamurajoonides rahu häirida. Valgusfooride juures peatumisel tuleb mootor välja lülitada.

Kõige kummalisemad seadused on Ameerika Ühendriikides

Kõige ebatavalisemad autodega seotud seadused on kasutusel Ameerika Ühendriikides. Ohio osariigis Youngstownis võib karistada saada, kui autol saab bensiin otsa. Linnavalitsuse eesmärk on innustada autojuhte paagis piisavalt kütust hoidma, et teel seisma jäänud sõidukid ei blokeeriks ristmikke ega ohustaks teisi liiklejaid.

New Jerseys on isikupärastatud numbrimärkide väljaandmine rangelt kontrollitud. Kui juht tabatakse joobeseisundis või teda karistatakse vastutustundetu sõidu eest, keelatakse tal isikupärastatud numbrimärkide saamine 10 aastaks ära.

Delaware’i Fenwicki saarel on keelatud sõidukis magamine, riiete vahetamine ja toidu valmistamine.

Sõidu ajal ei tohi miski juhi tähelepanu kõrvale juhtida

Tähelepanu kõrvalejuhtimine sõidu ajal võib segada sõiduki nõuetekohast juhtimist, mistõttu püüavad mõned riigid juhte selle eest kaitsta. Küprosel on sõidu ajal söömine ja joomine keelatud.

Austraalias on sõidukijuhtidel keelatud sõita nii, et mõni kehaosa ulatub aknast välja. Selle seaduse eesmärk on vältida erinevaid õnnetusi, kui auto möödub teiste sõidukite lähedalt. Ainus erand on siis, kui auto suunatuled ei tööta ja juht peab teistele liiklejatele oma plaanitud manöövrist märku andma.