Uuring: videomängud võivad vaimsele tervisele hoopis hästi mõjuda

Avalikkuse seas arvatakse sageli, et videomängud mõjuvad inimeste heaolule negatiivselt. Maailma Terviseorganisatsioon on liias mängimise isegi ametlikult terviseprobleemiks nimetanud. Kuid enamus teaduslikest tõenditest seosest videomängude ja vaimse tervise vahel on kaheldavad - uuringutes on tuvastatud nii positiivseid kui negatiivseid efekte.