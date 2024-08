Uued veganjuustud võivad viimaks hakata maitsma nagu päris juust

Paljud on veganluse poole pöördunud just liha ja piimatoodete tootmise keskkonnamõju pärast. Juustu tootmise kliimajalajälg jääb vaid punasele lihale ja kasvatatud krevettidele alla. Selle heitkogused on kõrged just seetõttu, et lehmad paiskavad õhku suurtes kogustes metaani ning juustu tootmiseks läheb omakorda keskmiselt 10 korda suurem kogus piima. Ning ülemaailmne juustu tarbimine aina kasvab.

Taimepõhised juustud on hea alternatiiv, kuid teadupoolest ei maitse need enamasti sarnaselt päris juustule ega sula samamoodi. Nüüd annavad kaks Ameerika idufirmat lootust, et vähemalt maitse hakkab piimatoodetele sarnanema.

Üks neist on San Franciscos asuv New Culture, kasutades täpset kääritamisprotsessi, et valmistada piimavaba mozzarellat, mis debüteerib sel aastal Los Angeleses asuvas Michelini tärniga pärjatud Pizzeria Mozzas. New Culture loodab luua uue „loomavaba“ juustukategooria, mis võib lõpuks traditsioonilised piimatooteid karjamaale jätta.

Teine on Climax Foods, mis kasutab masinõpet, et tuvastada taimseid koostisosi, mis suudavad jäljendada sinihallitusjuustu, fetajuustu, brie ja chèvre’i maitse ja tekstuuri. Berkeleys asuval ettevõttel on suured ambitsioonid. 2022. aasta pressiteade oli pealkirjastatud väitega, et Climax võtab ette 800 miljardi dollari suuruse piimaturu. Michelini tärniga tunnustatud kokad on nende võltsjuustu kiitnud. The Washington Post kiitis samuti juustu taevani.

Igasugused liha ja piimatoodete laadsed toiduained on ajaga aina paremaks läinud. Ühtlasi otsitakse viise lisada neisse võimalikult palju valke, mis asendaksid n-ö päris tooteid ja mitte ainult maitse poolest. Nii toitdupoodides kui ka söögikohtades on nüüdseks valik taimepõhiseid valikuid.