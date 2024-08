Sõiduproov: Nissan ARIYA – põrandast katuseni mugavust täis ehk selline võiks üks 2024. aasta elektriauto olla küll

Aga see on tõesti tippude tipp. ARIYA hinnad algavad kõigest 43 400 eurost (esiveoline, 63 kWh aku, sõiduulatus 404km), millest saab veel maha võtta 4000 eurot riigitoetust. Selle kõige kallima mudeliga on ka nii, et maaletooja Bassadone andmeil, saab masina tegelikult kätte 55 euroga – kui võtta arvesse kampaaniahindu ja riigitoetust.