AI ei kujutagi endast ohtu inimkonnale: keelemudelid nagu ChatGPT ei suuda iseseisvalt õppida

Hiljutises Bathi ülikooli ja Darmstadti tehnikaülikooli läbi viidud uuringus leiti, et kuigi keelemudelitel on pealiskaudne võime juhiseid järgida ning paistab silma keeleoskusega, ei ole neil potentsiaali omandada uusi oskusi ilma selgete juhenditeta. Seetõttu arvavad teadlased, et need jäävad kontrollitavaks, ettearvatavaks ja ohutuks.

Uuringu tulemustele toetudes arvab tiim, et suuri keelemudeleid võib turvapiiranguteta edasi arendada, kuigi rõhutab, et see ei tähenda, et need endast mingisugust ohtu ei kujuta.