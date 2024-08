Esmaspäeval saab vaadelda sinist superkuud. Sügiskuudel ilmneb veel kolm superkuud

NASA teatel saavutab täiskuu valgustuse tipu esmaspäeval kell 21.26. Täiskuu ilmub esmalt juba täna, kuid seda on näha kuni kolmapäevani.

Superkuu tekib siis, kui Kuu orbiit on Maale kõige lähemal samal ajal, kui Kuu on täiskuu, teatab NASA. Kuu vähim kaugus Maast on 356 410 km, suurim on 406 700 km ja keskmine 384 400 km.

Selle kuu superkuu tipu ajal on Kuu Maast umbes 362 000 km kaugusel. Septembris on ta Maale veelgi lähemal: umbes 357 000 km kaugusel. Superkuud näivad Maalt vaadates suuremad kui tavalised täiskuud ning on ühtlasi 16% eredamad.

Augustikuu superkuu on tänavu esimene neljast. Järgmised leiavad aset 17. septembril, 17. oktoobril ning 15. novembril.

Superkuu terminit kasutas teadaolevalt esimesena astroloog Richard Nolle 1979. aastal, kirjeldades seda ajakirjas Dell Horoscope.

Homne superkuu on ühtlasi nn sinine kuu. Astronoomias kasutatakse seda terminit kajastamaks harvaesinevat nähtust, mis ilmneb keskmiselt igal teisel või kolmandal aastal, kui ühes kalendrikuus on näha kahte täiskuud. Esimene dokumenteeritud termini inglisekeelne kasutus on NASA sõnul pärit 1528. aastast.

Erinevates paikades ja erinevatel aegadel on seda nähtust ka erinevalt nimetatud. Praegu kasutatakse üldiselt kokkulepitud terminit blue moon, seda aga mitte kuu sinise värvuse tõttu. Nimetus lähtub hoopis ingliskeelsest idiomaatilisest väljendist once in a blue moon, mis tähendab haruldast nähtust, selgitab eesti keele ja kirjanduse õpetaja Monika Undo oma veebilehel.